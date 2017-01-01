Рижская дума хочет закрыть еще 33 игорных зала

Депутаты комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы одобрили закрытие еще 33 игорных залов в историческом центре столицы.

Как сообщили в самоуправлении, юридическое управление думы подготовило проекты решений об отзыве ранее выданных лицензий на открытие залов в историческим центре Риги, его защитной зоне, а также в зоне смешанной застройки. Запрет не распространяется на четырех- и пятизвездочные гостиницы, а также территории общественной застройки.

12 сентября комитет одобрил закрытие девять игорных залов, а сегодня - еще 33. Таким образом, в целом планируется закрыть 42 игорных зала.

Это решение принято, чтобы выполнить постановление Верховного суда от 24 февраля 2017 года по делу о выдаче разрешения на открытие игорного зала в Риге и на упорядочение исторического центра и его охраняемых территорий в соответствии с требованиями правил самоуправления.

Окончательное решение по этому вопросу еще примет Рижская дума.

После того как самоуправление примет решение о запрете на игорные залы в историческим центре, у коммерсантов будет еще пять лет, чтобы свернуть бизнес в этом месте.