На «Circle K» перепутали пистолеты: вместо дизельного топлива лился бензин

На прошлой неделе в Лиелвардском крае на заправке «Circle K» примерно 20 автоводителей залили неправильное топливо, так как во время обслуживания станции из-за ошибки были перепутаны заправочные пистолеты, сообщает передача «Новости LNT».

Инцидент на АЗС в Лиелвардском крае произошел во время технического обслуживания, когда производилась замена топливных насосов - вместо трех топливных пистолетов установили четыре. Как рассказали на предприятии «Circle K», человеческий фактор привел к тому, что сотрудники перепутали топливные пистолеты. Ошибку заметили лишь тогда, когда 17 клиентов вместо дизельного топлива заправили машины бензином, а еще трое вместо бензина залили дизель.

«Мы это обнаружили, когда к нам обратился автоводитель и сказал, что его машина не в техническом порядке. Сразу остановили подачу бензина в конкретном насосе и связались со всеми клиентами, которых смогли идентифицировать, их 20. Если есть еще кто-то, кого мы пропустили, пожалуйста, свяжитесь с нами», - сказала консультант по общественным отношениям «Circle K» Иева Стуре.

Предприятие застраховало риски подобного типа, поэтому все автоводители получат деньги как за топливо, так и за ремонт машины.