Мама Вани Берладина не понесла никакого наказания за его смерть

Передача Bez Tabu отправилась в Лиепаю, чтобы выяснить как обстоят дела спустя 3 месяца после трагедии в семье пропавшего и затем погибшего в лесу 5-летнего Ивана Берладина.

Спустя 3 месяца после трагедии у дома, где жил мальчик, уже нет свечей и цветоd. Встреченная журналистами бабушка мальчика призналась, что время немного притупило боль, однако трагедия сказалась на здоровье пожилой женщины.

Маму Ивана встретить не удалось. Однако, в телефонном разговоре она категорически отрицает, что не присматривает за своими детьми, не ночует дома и злоупотребляет алкоголем.

«Это не правда. Все службы это знают. То, что люди говорят и пишут -глупости. Про каждого человека можно сказать то же самое. Мы посещаем психолога, как я могу пить?», - заявила женщина.

За три прошедших месяца никакого наказания за оставление ребенка без присмотра, повлекшее его смерть не последовало. Это подтвердили и местном сиротском суде, в социальной службе и полиции. В сиротском суде признали, что нет никаких оснований ограничить родителей погибшего Ивана в родительских правах на остальных детей.

Расследование дела еще продолжается.

Как уже сообщал наш портал, полиция получила заключение судебно-медицинских экспертов о причине смерти пропавшего этим летом 5-летнего Вани Берладина.

Как отмечено в заключении, смерть наступила от действия на организм пониженной температуры, то есть мальчик в лесу замерз до смерти... Но точное время смерти определить не удалось.

Напомним, история, которая всколыхнула всю страну, произошла в июле текущего года. Ваня вышел из своего дома в Лиепае 1 июля и больше не вернулся, его искали на протяжении 10 дней. 11 июля тело ребенка было найдено около 19:00 без признаков жизни в лесном массиве Дубени Гробинского края.

В поисках пятилетнего мальчика на протяжении десяти дней в целом были задействованы свыше 4000 людей — Госполиция, Национальные вооруженные силы, полиция самоуправления Лиепаи, Государственная противопожарная и аварийно-спасательная служба, организация добровольцев bezvēsts.lv и другие добровольцы.

Наиболее вероятная версия - Ваня на остановке в центре Лиепае перепутал автобусы, доехал до Дубени и заблудился.