«Согласие»: Школьники должны говорить по-латышски, но как этого добиться?

Все школьники должны бегло говорить по-латышски, но вопрос о том, как этого добиться, нужно решать на дискуссиях профессионалов, заявил глава парламентской фракции «Согласия» Янис Урбанович.

Он пока не стал комментировать предложение министра образования и науки Карлиса Шадурскиса о том, чтобы преподавать общеобразовательные предметы в средней школе только на латышском языке, отметив, что прозвучали разные предложения.

Например, глава парламентской комиссии по образованию, науке и культуре Алдис Адамович и министр высказали разные мнения. Нужно видеть конкретный документ, чтобы его комментировать.

Глава партии «No sirds Latvijai» (NSL) Ингуна Судраба заявила, что поддерживает предложение Шадурскиса не в форме лозунга, а в том случае, если параллельно для перехода обучения на латышский язык будет формироваться среда, например, путем обучения педагогов.

«Важно, чтобы предложение было подготовлено органично, а не искусственно, а Министерство образования и науки понимало бы все в целом. Важно показать, что педагоги и вся среда к этому готовы. Нет сомнений, что в Латвии все должны жить в едином информационном пространстве», - сказала Судраба.

Если будет подготовлена среда и обеспечено образование на едином качественном уровне, никто не будет протестовать, считает Судраба.

Опасения у родителей вызывает недостаточная подготовленность учителей к обучению на латышском.

Председатель парламентской фракции Латвийского объединения регионов Неллия Клейнберга сказала, что партия сформировала рабочую группу по вопросам образования и сформулирует свое мнение.