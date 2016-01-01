Начат прием заявок на бесплатное обучение для взрослых

5 октября, начался прием заявок на программы повышения квалификации для работающих взрослых. Она доступна каждому, кто считает, что ему не помешало бы подучиться, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

В 2016 году почти треть трудоспособных жителей Латвии имела всеобщее среднее образование или еще более низкую квалификацию. Правительство видит в этом проблему, так как спрос на низко квалифицированную рабочую силу падает, а значит, все эти люди рискуют пополнить ряды безработных.

Также продолжается перепроизводство работников в сфере гуманитарных и социальных наук, там все сложнее найти работу. В свою очередь в других отраслях ощущается острая нехватка специалистов.

По словам министра экономики Арвила Ашераденса,

до сих пор нередко обучением сотрудников занимались сами предприятия, но их ресурсов недостаточно.

«Мы хотим покрыть дефицит в четырех отраслях: во-первых, это строительство — в будущем ожидается дефицит в 2,5 тыс. специалистов; электроника и компьютерные навыки — 2 тыс. специалистов; дервообработка — 7 тыс. специалистов; обрабатывающая промышленность, это металлообработка и машиностроение — более 7200 специалистов», — рассказал министр.

Программа повышения квалификации трудоустроенных лиц поначалу будет доступна только в названных отраслях.

Обучаться смогут все желающие старше 25 лет. Приоритет будет у людей старше 45 лет, так как им сложнее найти работу.

Министр образования Карлис Шадурскис сообщил, что на проект было выделено 25 миллионов евро. Большую часть покрыл Европейский социальный фонд. Работающим жителям будут доступны 770 программ – от неформального образования до переквалификации. Все они позволяют совмещать учебу с работой.

«Теперь можно получить квалификацию за довольно короткий срок. Например, в университете они провели 3-4 года, а здесь они могут получить квалификацию за 9 месяцев. [...] Конечно, это довольно непростые отрасли, и для многих людей это станет радикальным изменением карьеры», — рассказывает директор агентства развития образования Дита Трайдас.

Обучение будет проходить в техникумах, университетах и частных учебных центрах.

Трайдас рассказала, что 90% стоимости обучения покроет государство, а 10% должен заплатить ученик. На практике, трехмесячные курсы обойдутся в среднем в 35 евро. Более серьёзное обучение стоит около ста евро и больше.

Ознакомиться со списком курсов можно на сайте macibaspieaugušajiem.lv, там же доступна информация о том, как подать заявку. Первый набор завершится в начале ноября.