РСЛ: Инициативу преподавать в средней школе только на латышском нельзя расценивать серьезно

Инициативу преподавать общеобразовательные предметы в средней школе только на латышском языке нельзя расценивать серьезно, заявил агентству ЛЕТА сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.

С 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей, заявил сегодня министр образования и науки Карлис Шадурскис.

По словам Митрофанова, пока для этого предложения не разработан реальный законопроект, заявление серьезно расценивать нельзя.

Он считает, что начался предвыборный период, и правящие партии будут активно соревноваться между собой за привлечение внимания избирателей. «С одной стороны - Райвис Дзинтарс (ВЛ-ТБ/ДННЛ) со своими предложениями, с другой - Шадурскис. Если бы подобные предложения появились после выборов, мы отнеслись бы к ним иначе», - сказал Митрофанов.

РСЛ посмотрит, как развернутся отношения между партиями, поскольку никакая другая партия не ведет речи о преподавании общеобразовательных предметов в средней школе только на латышском языке. Пока нет реальных законопроектов, протестов со стороны РСЛ не последует.

«Если же законопроект будет разработан, русская община мобилизуется, и обязательно последует ответная реакция», - сказал глава РСЛ. Также не исключается возможность протестов и в том случае, если подобные провокационные заявления начнут звучать часто.

Как сообщил сегодня Шадурскис, в следующем учебном году в дошкольных учреждениях планируется ввести новый образовательный стандарт для детей 5-летнего возраста, который обеспечит знания латышского языка на таком уровне, чтобы они могли успешно начать начальное образование на латышском языке.

Еще через год, в 2019/2020 учебном году, централизованные государственные экзамены в 9-х классах планируется проводить только на латышском языке. Также через два года в 7-х классах планируется переход на новый стандарт образования, основанный на компетенциях, который предусматривает, что к концу основной школы 80% учебного материала будет преподаваться на латышском языке.

В свою очередь уже с 2020/2021 учебного года в общеобразовательной средней школе все общеобразовательные учебные предметы будут преподаваться на латышском языке с сохранением для учащихся национальных меньшинств возможности изучать родной язык, литературу, культуру и историю своего народа.