Жуткая правда о рижских кладбищах: раскапывают могилы ваших близких и воруют части тел

В последние годы по кладбищам Риги прокатилась серия преступлений, связанных с осквернением могил и тел умерших. В 2015 году полиция Курземского района Риги задержала группу из трех молодых людей на кладбище Лачупес, которые раскапывали могилы, вытаскивали черепа умерших и совершали ритуалы по вызову духов. Их главарь был осужден. Однако осквернения могил продолжаются до сих пор. Последний похожий случай был зафиксирован на прошлой неделе на Яунциемском кладбище в Риге, сообщает программа «Личное дело» на канале LTV7.

Департамент жилья и среды Рижской думы зафиксировал около 30 случаев за последние несколько лет, когда могилы раскапывались без определенной цели, такой как вандализм или кражи.

«В прошлом году много случаев было. В основном это Первое лесное кладбище, Саркандаугава», – рассказал «Личному делу» глава департамента жилья и среды Рижской думы Анатолий Алексеенко.

В августе 2015 года полиция возбудила уголовные дела по этим фактам и начала расследование, в ходе которого выяснилось, что преступников интересуют черепа покойников. По словам бывшей главы отдела Криминальной полиции Курземского района Риги, ныне руководителя отдела Криминальной полиции Саласспилского участка Госполиции Лены Кейны-Каштальяны, раскапывались, как правило, старые могилы. «Это могилы умерших в период с 1910 по 1941 год.

Злоумышленников интересовали люди конкретной веры. Старообрядцы»,

– рассказала «Личному делу» Лена Кейне-Каштальяна.

Оперативники дежурили на кладбище Лачупес в Риге в течение 14 суток. И в одну из ночей увидели следующую картину: «Возле раскопанной могилы, при свечах, молодые люди вызывали, какого-то духа. По горячим следам было проведено задержание, все участники ритуала были доставлены в участок полиции», – рассказала Кейне-Каштальяна.

На месте задержали трех человек, среди которых был один несовершеннолетний и девушка. Организатором группы признали 22-х летнего парня с высшим образованием. Все задержанные, по словам Кейне, были из благополучных семей. По месту жительства у организатора преступления была изъята литература о загробной жизни, проведении ритуалов.

Полиция доказала 4 эпизода, связанных с ритуальными действиями. Они классифицируются по 228 статье Уголовного закона, как «Осквернение тел погибших и кладбищ». Обвиняемый в деле был один. 5 апреля 2016 года Пардаугавский суд Риги мужчине присудили 80 часов исправительных работ. Приговор обжалован не был.

Вот только задержанием, разъяснительными работами и уголовным делом — эта история не закончилась. Случаи вандализма с раскопками могил спустя некоторое время возобновились. Новые случаи зафиксированы и в этом году, как минимум 10. Последний произошел на прошлой неделе на кладбище в Яунциемсе. Об этом «Личному делу» рассказал глава департамента жилья и среды Рижской думы Анатолий Алексеенко.

В Старообрядческой общине Латвии, как рассказали в полиции,раскапывают именно могилы старообрядцев, о преступлениях не знают, но вандализм осуждают.

По данным полиции за последнее время происшествий, которые бы подпадали под статью 228 осквернение могил и тел, на кладбище Лачупес не было зафиксировано. В отношении других мест захоронения в Риге ответа «Личное дело» так и не получило.