Прокуратура, тюрьмы и суды скоро введут полноценный обмен информацией

За два с половиной года планируется ввести полноценную систему обмена информацией между судами, прокуратурой, Управлением мест заключения и Государственной службой пробации, сообщили агентству ЛЕТА в Судебной администрации.

Эта система предназначена для облегчения обмена информацией между участвующими в ней структурами в целях содействия среде предпринимательства, оптимального снижения административного бремени, уменьшения удельного веса теневой экономики и коррупции в результате обеспечения предсказуемой налоговой политики, улучшения деятельности судебной системы и повышения эффективности госуправления.

Проект планируется реализовать в течение 36 месяцев при поддержке Европейского фонда регионального развития.

Правительство 8 августа решило вложить 5 млн евро в создание системы э-дел Судебной администрации.