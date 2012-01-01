Обучение в средней школе только на латышском: политологи пугают пророссийскими активистами

Пророссийские активисты могут использовать в предвыборных кампаниях возможность выступить против плана с 2020/2021 учебного года преподавать все общеобразовательные предметы в средних школах только на латышском языке, считают опрошенные агентством ЛETA политологи.

Политолог Филипп Раевский считает предложение министра образования и науки Карлиса Шадурскиса перевести преподавание всех общеобразовательных предметов в средних школах на латышский язык разумным шагом, с учетом удельного вес живущих в Латвии молодых людей,

чьи возможности на рынке труда существенно ограничены из-за незнания госязыка.

«Для пророссийских сил в предвыборный период это предложение - как «хлеб с медом«. Я не удивлюсь, что они используют эту тему в своей предвыборной кампании и максимально постараются доказать нарушение интересов русскоязычных жителей», - сказал он. И хотя с предыдущих реформ в сфере перевода школ на обучение на латышском языке прошло долгое время, и число молодых людей, не знающих латышский язык, сократилось, эмоции в обществе могут одержать верх, считает политолог.

Раевский считает, что правящая коалиция поддержит это предложение Шадурскиса. «Кучинскис показывает очень прагматичную позицию, а это прагматичный вопрос - речь идет более чем о 20% молодежи, конкурентоспособность которой в Латвии ограничена, так как она не знает языка», - пояснил он. Если эту проблему не решать, то повысится риск депопуляции, так как эта молодежь может эмигрировать в поисках работы в другие страны, добавил Раевский.

Политолог Янис Икстенс считает, что результаты централизованных экзаменов доказывают, что в русскоязычных школах знания латышского языка значительно ниже, поэтому есть основание для как можно более своевременного перехода на обучение на госязыке.

Он тоже не исключает, что отдельные политические силы используют предложение Шадурскиса в своей предвыборной агитации. Однако это не основание для того, чтобы отступать от его продвижения, считает Икстенс.

«Конечно, будут недовольные, и по-прежнему будут те, кто захочет, чтобы русский язык был в Латвии вторым государственным, но у Латвии как у государства и общества есть свои интересы. В конце концов, надо помнить об основных положениях общественной интеграции на 2012-2018 гг., где говорится, что язык - основа интегрированного общества», - подчеркнул политолог.

Прогнозировать, поддержит ли это предложение правящая коалиция, он воздержался.

Как сообщалось, на пресс-конференции 6 октября министр образования и науки Карлис Шадурскис объявил, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

Министерство образования и науки уже разработало ряд правил и изменений в законах с целью содействия сплоченности общества. В настоящее время министерство планирует и другие нововведения в сфере общественной интеграции и освоения государственного языка на период до 2024 года.

Так, в следующем учебном году в дошкольных учреждениях планируется ввести новый образовательный стандарт для детей 5-летнего возраста, который обеспечит знания латышского языка на таком уровне, чтобы они могли успешно начать начальное образование на латышском языке.

Еще через год, в 2019/2020 учебном году, централизованные государственные экзамены в 9-х классах планируется проводить только на латышском языке. Также через два года в 7-х классах планируется переход на новый стандарт образования, основанный на компетенциях, который предусматривает, что к концу основной школы 80% учебного материала будет преподаваться на латышском языке.

В свою очередь уже с 2020/2021 учебного года в общеобразовательной средней школе все общеобразовательные учебные предметы будут преподаваться на латышском языке с сохранением для учащихся национальных меньшинств возможности изучать родной язык, литературу, культуру и историю своего народа.