Ночь на 8 августа: в Латвии ожидаются ливни

В ночь на воскресенье в Латвии будет преимущественно облачно и дождливо, в Курземе ожидаются сильные дожди, в Латгале существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Количество осадков на западе Курземе к полудню воскресенья может достичь 25 мм. Днем в Курземе небо прояснится, на остальной территории Латвии ожидаются продолжительные дожди.

Скорость южного ветра в порывах в ближайшие сутки усилится до 11-16 м/сек. В Курземе, начиная с запада, направление ветра сменится на северо-западное, затем - на западное и юго-западное.

Температура воздуха ночью и утром - от +5 до +9 градусов, днем - от +8 до +12 градусов.

В Риге ожидается продолжительный дождь, в воскресенье во второй половине дня он прекратится и выглянет солнце. Южный, юго-западный ветер в порывах усилится до 14 м/сек, во второй половине дня ветер стихнет. Температура воздуха - от +8 до +9 градусов, после дождя воздух прогреется до +11 градусов.