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Синоптики вновь предупреждают о возможных наводнениях

Русский TVNET
Ilustratīvs attēls. | Фото: Jānis Škapars/TVNET

В ближайшие дни в Латвии ожидаются сильные и продолжительные дожди, поэтому на следующей неделе увеличится риск наводнения, сообщают синоптики.

Из-за сильных осадков самый высокий уровень воды будет в реках Курземе и Видземе, особенно в западной части Курземе и в юго-западной части Видземе.

Некоторые реки уже вышли из берегов. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды во многих местах Курземе и юго-западной части Видземе, в течение этой недели вырос более чем на метр.

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