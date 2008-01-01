В Латвии с 1991 года не зарегистрировано ни одного тяжкого преступления на почве расизма

С 1991 года в Латвии не зарегистрировано ни одного случая расистски мотивированного доведения до смерти или другого деяния с тяжкими последствиями, говорится в очередном докладе о выполнении Латвией Конвенции ООН 1965 года о ликвидации всех форм расовой дискриминации за период 2008-2016 гг.

В докладе разъясняются различные изменения включенных в Уголовный закон статей, внесенные с целью добиться искоренения расовой дискриминации и установления ответственности за нее, а также действующие статьи, предусматривающие ответственность за различные расовые преступления.

Упомянуты в докладе также судебные приговоры, вынесенные по делам, связанным с расовой дискриминацией.

Латвия в докладе указывает на действующие в стране права на равноправие перед судом, участие в выборах, свободное перемещение и проживание, выезд из любой страны, включая свою, и возвращение в свою страну, свободу мнений и вероисповедания и другие права, распространяющиеся на любого человека.

В доклад включена также информация о просвещении общества по вопросам расовой дискриминации и профессиональном обучении должностных лиц по этим вопросам.

В доклад вошла информация, обобщенная МИД в сотрудничестве с министерствами экономики, культуры, внутренних дел, образования и науки, благосостояния, юстиции, здравоохранения и Генпрокуратурой.

Доклад планируется утвердить в правительстве 10 октября.