В воскресенье из-за сильного ветра на Балтийском море ожидаются волны до 2,5 метра в высоту.

Как предупреждают синоптики, на западе северной части Балтийского моря ожидается северный и северо-западный ветер порывами до 14-16 м/сек. На востоке ветер южный порывами до 14-16 м/сек. Высота волны 1-2,5 метра.

В северной части Рижского залива ветер южный и юго-восточный, 14, порывами до 18 м/сек. Высота волны 1,5-2,5 метра.

В Финском заливе и проливе Вяйнамери ветер южный и юго-восточный порывами до 14-16 м/сек. Высота волны 1-2 метра в Финском заливе и до 1 метра в Вяйнамери.

В восточных водах северной части Балтийского моря ветер южный и юго-восточный, 8-12, порывами до 15 м/сек. Вечером уляжется, ночью ветер южных направлений, 4-10 м/сек. В западных водах ветер северный и северо-западный, 8-12, порывами до 15, вечером северный и северо-восточный порывами до 18 м/сек. За ночь ветер немного уляжется. Высота волны 1,5-2,5 метра. Временами пройдут дожди, видимость умеренная.

В северной части Рижского залива ветер южный и юго-восточный, 8-12, порывами до 15-18 м/сек. Во второй половине дня ветер сменит направление на юго-западное и уляжется. Ночью ветер южный и юго-западный, 4-10 м/сек. Высота волны в воскресенье 1,5-2,5 метра. Временами дожди, видимость умеренная.

В проливе Вяйнамери ветер южный и юго-восточный, 8-12 м/сек, во второй половине дня уляжется. Ночью ветер юго-западный и южный, 4-10 м/сек. Временами дожди, видимость умеренная.

В Финском заливе ветер южный и юго-восточный, 8-12, порывами до 15 м/сек. Вечером ветер уляжется, ночью 4-10 м/сек. Высота волны в воскресенье 1,5-2 метра. Временами дожди, видимость умеренная.