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В ночь на понедельник ожидается сильный туман

Русский TVNET
Фото: Dmitry Feoktistov/TASS/Scanpix

В ночь на понедельник в центральной и восточной частях страны ожидается сильный туман, прогнозируют синоптики.

В западных и восточных районах в ночь на понедельник ожидаются сильные дожди. В Курземе ночью скорость порывов юго-восточного ветра составит 9-14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит 0..+7 градусов.

Днем в понедельник (9 октября) во многих районах страны ожидаются дожди и слабый ветер. Температура воздуха составит +7..+11 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +4 градусов, а днем прогреется до +9 градусов.

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