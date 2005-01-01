Ринкевич рассказал, какую должность предложат Аболтине

Депутату Сейма, руководителю фракции «Единства» Солвите Аболтине, которая намерена вернуться на дипломатическую службу, будет предложена вакансия в центральном аппарате Министерства иностранных дел. Об этом рассказал в интервью газете «Неаткарига рита авизе» глава ведомства Эдгар Ринкевич.

«У Солвиты Аболтини будет возможность вернуться на дипломатическую службу, и нам уже примерно ясно, на какую должность - сюда, в центральный аппарат министерства», - сказал министр, напомнив, что, в соответствии с решением аттестационной комиссии за 2005 год, она имеет право вернуться на дипломатическую службу в ранге советника.

Ринкевич подчеркнул, что его никто не принуждает брать Аболтиню на работу в МИД. «У нас никогда не было гладких отношений с Солвитой Аболтиней, но это правильно - разрешить вернуться на службу. После окончания карьеры политика человек не должен бросаться в Даугаву или писать мемуары в деревенском доме, если есть возможность работать», - сказал министр.

На вопрос, может ли политик со столь неоднозначной репутацией стать послом, Ринкевич подчеркнул, что МИД никогда не комментирует вопросы и причины назначения послов.

Аболтиня планирует сложить депутатский мандат и вернуться на дипломатическую службу еще до окончания полномочий 12-го Сейма.