Пернатые мигранты: куда улетают рижские синицы и аисты

Одни птицы от нас улетают, другие, наоборот, стремятся в наш зимний климат, а некоторые просто делают запасы, чтобы пережить суровые морозы. Какие маршруты нынче популярны у пернатых мигрантов порталу riga.lv рассказал орнитолог Музея природы Дмитрий Бойко.

Латвийские аисты стали африканскими

Наши края уже покинули птицы – дальние мигранты, которые зимуют в Африке. Причем некоторые виды долетают аж до южной ее части.

Им на полет необходимо как минимум два месяца, поэтому в дорогу пернатые собираются в конце лета. Среди них такие птицы, которых мы в повседневной жизни не замечаем, однако в летние деньки с радостью наслаждаемся их красивыми трелями. Например, славки и тростниковки – те еще певуньи.

Есть и другие, кого любим фотографировать на память о лете в деревне – белые аисты. Большинство белых аистов покидают Латвию уже в конце августа. Сейчас они как раз на пути в теплые страны. Покинули нашу страну стрижи, ласточки, кукушки, удоды.

Скворцы задержатся до морозов

Скворцы считаются ближними мигрантами. Они кружат в небе в своих тренировочных полетах, но улетать еще не собираются: пока есть еда – садовые фрукты, лесные ягоды и семена – птицы будут здесь.

Отправятся в дорогу, в страны Европы, эти перелетные пернатые только с первыми морозами.

Причем часть скворцов, которых мы видим у нас – не местные. Эти «иностранцы» прилетели сюда на время из более холодных стран – северных регионов России, Финляндии и Эстонии.

Гуси – вестники холодов

Когда одни птицы улетают, на их место прилетают другие. В первую очередь в Латвию из тундры и тайги мигрируют гуси. Например, белолобый гусь и белощекая казарка. Пока что мы можем видеть самые первые стаи этих красивых птиц. К сожалению, гуси не остаются у нас зимовать, а пересекают границы Латвии лишь транзитом. Здесь они подпитываются, отдыхают и улетают дальше в Германию и Голландию. Говорят, что гуси являются первыми предвестниками неминуемо наступающих холодов. Это означает, что погодные изменения уже произошли в северных странах, что и побудило птиц к миграции. И скоро холода доберутся и до нас.

Снегири прилетают с Севера – это миф

На самом деле ниоткуда снегири к нам не прилетают. Если только не брать в расчет миграцию отдельных особей, которые желают тут перезимовать. Около 100 000 пар снегирей круглогодично проживают в наших лесах. Так как зимой пропитание найти трудно, то они начинают селиться ближе к местам обитания людей, поэтому мы их и видим. Также и с сойками. Это оседлые птицы. Иногда кочуют, но не на большие расстояния. И сейчас сойку встретить в городе – проще простого. Урожайный на желуди год заставляет их поближе пробираться к тем местам, где можно найти плоды дуба и сделать запасы на зиму под пнем или мхом.

Синиц манит Франция

Многие не знают, но часть синиц из Латвии улетает. И может долететь не только до Литвы или Польши, но и до Лазурных берегов. Поэтому синицы, которых мы кормим зимой, могут быть не наши, а эстонские. В свою очередь наших покормят жители, например, Германии. Кстати, первые синицы уже начинают интересоваться прикормом. Как раз сегодня одна была замечена у кормушки, размещенной возле Латвийского музея природы. Но орнитологи говорят: прикармливать птиц еще рано. Даров природы вполне хватит до зимы.

Вороны также птицы не постоянные. Некоторые могут жить здесь всегда, а часть все же мигрирует. Поэтому надоедливая ворона, которая постоянно воровала еду у прикормленных котов у подъезда, вполне может оказаться просто двойником той, что встречалась летом.

Есть птицы, которые никогда никуда не улетают

Это привычные нам дятлы, сизые голуби, домовые и полевые воробьи, серые куропатки, рябчики, глухари и некоторые другие виды птиц.