Заплатка на заплатке: Мэр Риги показал результат долгого ремонта улиц

В этом году ремонты дорог затянулись, как никогда. Результатом стахановского труда поделился рижский градоначальник Нил Ушаков.

«Вот так у нас отличилась одна строительная компания на улице Стабу. И таких мест несколько. Строителям в этих местах придется переложить полностью асфальт на протяжении всего квартала за свой счет. Сейчас дождутся, когда кончится дождь - и вперед. Приносим извинения за дополнительные неудобства, но оставлять такое нельзя, пусть переделывают», - сделал Ушаков подпись к фотографии дороги.

Результат вы, читатели, видите сами - заплатка на заплатке.

Ранее Рижский TVNET сообщал, что Рижская дума начала штрафовать строителей за незаконченный в срок ремонт улиц, штраф за каждый просроченный день составляет 7400 евро.

17 сентября истек срок окончания ремонтных работ на участке ул. Бривибас от ул. Лачплеша до ул. Бруниниеку и на ул. Кр. Валдемара от ул. Зирню до ул. Лактас.

Так как работы не закончены, Рижская дума оштрафовала их исполнителей - предприятие «A.C.B.».

За две недели опоздания набежало 103,6 тыс. евро, - написал в соцсетях Нил Ушаков.