В Рижской думе объяснили, почему свежеотремонтированный перекресток уходит под воду

Недавно отремонтированный перекресток улиц Кр. Валдемара и Элизабетес может быть затоплен даже в результате небольшого дождя. Как рассказала представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола, дело в том, что водоприемники до сих пор не прочищены, сообщает агентство ЛЕТА.

Недавно в социальных сетях жители выразили озабоченность тем, что на только что отремонтированном перекрестке улиц Кр. Валдемара и Элизабетес даже после небольших дождей образуются огромные лужи.

Представитель департамента пояснила, что перед тем, как укладывается брусчатка, кладется слой гранита, в результате чего песчинки и камешки могут засорять водоприемники. Таким образом, подобные ситуации могут повторяться на некоторых обновленных участках дороги.

Провести очистку водоприемников планируется в течение ближайшей недели. В такой практике нет ничего необычного, так как ул. Кр. Валдемара пока что не сдана в эксплуатацию.

Сдача улицы в эксплуатацию - довольно долгосрочный процесс. Сначала строители подают заявку, что завершили все предусмотренные ремонтные работы, после чего представители департамента с экспертами проверяют качество работ. Если открыты недочеты - строителям дается время их убрать.