Экс-министр здравоохранения: не надо «ломать копья» за тех, кто не платит налоги

Бороться за обеспечение здравоохранения для 300 тыс. здоровых людей, которые не платят налоги, - это странно, заявила на конференции «Новый закон о финансировании здравоохранения: вызовы и возможности» бывший министр здравоохранения Ингрида Цирцене.

Она считает, что не надо «ломать копья» за тех, кто не платит налоги, так как согласно Конституции любой здоровый человек в Латвии работает и платит налоги. «Говоря «заплати четыре евро, и тебе все будет положено», мы способствуем легализации теневой экономики», - сказала Цирцене.

Руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска, со своей стороны, заявила, что не защищает тех, кто не платит налоги, но считает, что изменения нужно вводить постепенно, и, наверное, через несколько лет в законы Латвии будет вписано, что все должны платить налоги с минимальной зарплаты. «Это компромисс, вроде пластыря для тех людей, чье состояние пока не ясно», -сказала она.

Конференция , «Новый закон о финансировании здравоохранения: вызовы и возможности» проходит сегодня в Сейме.