У памятника Свободы будет клумба в честь столетия государства

Сегодня в Риге у памятника Свободы начаты подготовительные работы по созданию клумбы луковичных цветов «Цветущая весна столетия», сообщили агентству ЛЕТА на предприятии «Ригас межи».

Площадь клумбы составит 620 кв.м., посажено будет 94 тыс. тюльпанов и гиацинтов.

С левой стороны памятника 1200 розовых тюльпанов сорта «Латвия» будут составлять надпись «Я люблю Латвию», в которой слово «люблю» заменит символ «сердечка». Фотом станут гиацинты сорта «Blue magic».

С правой стороны памятника цветы образуют латвийский флаг.

Сорт «Латвия» выведен как подарок Нидерландов Латвии в честь первого председательства в ЕС. Высота цветка составляет 40 см, а цветет он в первой половине мая.

Сейчас на местности намечаются контуры клумбы, происходит укладка ее основания торфом и землей, посадка газона.

18 октября клумба будет торжественно открыта.