Трагедия в Вентспилсе: проверят квалификацию всех инструкторов

После трагического случая, когда на прошлой неделе в Вентспилсском бассейне во время урока плавания утонул четырехлетний мальчик, будет проведена проверка квалификации всех работающих в Олимпийском центре «Вентспилс» инструкторов.

Разработан также план действий по повышению безопасности на объектах парка водных аттракционов, сообщил агентству ЛЕТА менеджер по маркетингу Олимпийского центра Роланд Горшков.

Сейчас центр приостановил все программы обучения плаванию, пока не появится уверенности в том, что инструкторы квалифицированные, а услуги безопасные.

Олимпийский центр планирует также привлечь дополнительных инструкторов и установить камеры видеонаблюдения.

Трагический случай расследует полиция, а самоуправление сформировало комиссию по выяснению причин происшедшего.