Коалиция договорилась отклонить поправки об ОСТА

Коалиция договорилась, что Сейм отклонит поддержанные правительством поправки о том, что полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСТА) нужно будет приобретать на транспортные средства, которые не используются на дороге, но используются, например, в сельскохозяйственных работах.

Предложение будет «направлено обратно в правительство», сказал премьер Марис Кучинскис.

Как ранее пояснило Латвийское бюро страховщиков транспортных средств, поправки относились бы к к технике, которая используется для работы на закрытых территориях, во дворах, на полях, в лесах, но не к автомашинам, которые не используются в движении.