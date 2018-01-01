Ринкевич: надо работать над укреплением обороноспособности Балтии на море и воздухе

На предстоящем саммите НАТО надо работать над укреплением обороноспособности Балтийского региона на море и воздухе, заявил на совещании министров иностранных дел государств Центральной и Восточной Европы в Варшаве глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

На совещании обсуждалась подготовка к саммиту НАТО, который состоится летом 2018 года в Брюсселе.

«Коллективная оборона и дальнейшее приспособление альянса к ситуации должны стать центральными элементами дискуссий на саммите НАТО в 2018 году. Важно продолжать реализацию решений Уэльского и Варшавского саммитов, развивая коллективную обороноспособность, включающую морские и воздушные компоненты в Балтийском регионе. Кроме того, для нас важно, чтобы Грузия и Украина оставались на повестке дня НАТО, поэтому поддерживаем по возможности высокий уровень представительства на саммите. В равной степени важно и участие в НАТО Швеции и Финляндии», - заявил Ринкевич.

На совещании обсуждались недавние военные учения России и Беларуси «Запад», указывающие на общий рост военной мощи России и её концентрацию вблизи границ стран Балтии и Польши.

Министр положительно оценил усиление сотрудничества в сфере безопасности и обороны на уровне НАТО и ЕС, однако следует следить за тем, чтобы это дополняло, а не дублировало функции и способности НАТО.