Европарламент призывает страны ЕС сократить число заключенных

Депутаты Европарламента призывают страны-участницы Евросоюза сократить число заключенных. По мнению депутатов, переполненные тюрьмы могут способствовать радикализации. В Европарламенте также призывают по возможности выбирать наказания, не связанные с лишением свободы, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой в том числе говорится о сокращении числа заключенных в тюрьмах. Резолюция не является документом, обязательным к исполнению, однако предлагает обратить внимание на проблему.

«Это не только экономический вопрос, но и вопрос того, как лучше реабилитировать [осужденных]. Не всегда нарушивший закон человек опасен для общества. В таких случаях лучше применять наказания в домашнего ареста или ограничения передвижения», — говорит депутат Европарламента Артис Пабрикс.

Пабрикс отметил, что уже сейчас Латвия движется в этом направлении. Однако сравнение Латвии с соседней Эстонией в этом вопросе будет не в нашу пользу. Депутаты упрекают страны-участницы ЕС в том, что места заключения переполнены.

Однако в Латвии такой проблемы нет. Сейчас в латвийских тюрьмах находятся 3 830 заключенных.

По мнению представителя Министерства юстиции Индры Гратковской, уже сейчас у суда Латвии есть возможность назначать обвиняемому наказание, не связанное с лишением свободы. Можно применить принудительные работы или денежный штраф, если человек не предоставляет угрозы обществу. Четыре года назад были внесены поправки в уголовный закон, которые определяют максимальный и минимальный срок лишения свободы.

«До принятия поправок

средний срок лишения свободы в Латвии составлял шесть лет. Сейчас это четыре года.

Стоит отметить, что в Европе это два года, так что мы до сих пор не достигли европейского уровня. Наша ситуация не позволяет сократить эти сроки радикально. Санкции за тяжкие и особо тяжкие преступления большие и это обоснованно», — отмечает Индра Гратковская.

Суд может назначить тот вид наказания, который сочтет подходящим характеру преступления. В Европарламенте уверены, что по возможности органы власти должны избегать тюремного заключения в качестве наказания.

По словам Гратковской

не столь важно, где человек отбывает наказание — в тюрьме или на воле. Важно работать с мышлением преступника.

«Важно обеспечить, чтобы после завершения срока наказания человек больше не совершал преступных действий. Это самое важное и первостепенное. Сейчас после принудительных работ не проводится никакой работы с мышлением, поведением преступника. Есть идея дополнить принудительные работы элементами, которые были бы направлены как раз на изменения в мышлении и поведении», — рассказывает представитель министерства.0

В Минюсте сейчас ведутся дискуссии о реформе в системе уголовной ответственности несовершеннолетних. Эта группа приоритетна.

Если вернуться к резолюции депутатов Европарламента, то в ней говорится о необходимости выделения достаточного количества средств на модернизацию тюрем. В Латвии в прошлом году на эти цели было потрачено более двух миллионов евро. На эти деньги в том числе починили крышу в Даугавгривской тюрьме. Сделали ремонт в столовой и спортивном зале Елгавской тюрьмы. В Рижской центральной перестроили учебные помещения.