Салаты из Stockmann, Sky, Maxima и Rimi сданы в лабораторию: в котором найден стафилококк?

Журнал «Ievas virtuve» задался целью узнать, насколько в латвийских супермаркетах, а именно в секторе приготовления кулинарии, соблюдаются правила гигиены и «кто» живет в салатах, которые мы покупаем здесь?

«Носят ли продавцы головные уборы, нет ли у них насморка, чистые ли руки, где взвешиваются приготовленные салаты?» - эти и другие вопросы побудили главного редактора Зане Тимпаре провести эксперимент. Были приобретены и сданы в лабораторию четыре образца салата «расолс с колбасой».

Итог: надежным оказался только один - купленный в магазине «Stockmann», в же остальных количество микроорганизмов слегка зашкаливало.

Как оказалось,

самый кишащий бактериями оказался салат из «Sky», а в салатах «Maxima» un «Rimi» констатировано присутствие стафилококка

.

Представители «Sky» заявляют, что активно сотрудничают с ПВС и строго соблюдают гигиену. Салаты готовятся на месте, в магазинах и никуда не перевозятся. «Это сравнение некорректно, потому что в отличии от других, мы добавляем в салаты свежий огурец, а овощи могут дать высокий показатель микроорганизмов, но здесь ничего общего с якобы не соблюдаемыми нормами гигиены», - заявила представитель сети Эвия Гринберга.

Аналогично отреагировали на новость о «зоопарке» в салатах и представители других сетей.

Так представительница «Maxima» Даце Грава-Бирзака заявила, то был проведен дополнительный анализ салатов в независимой и аккредитованной лаборатории

- их результат свидетельствует, что ни сальмонеллы, ни стафилококка здесь не обнаружено.

В свою очередь микробиолог Ольга Валциня комментирует, что на общее число бактерий влияют несколько факторов и не всегда их присутствие говорит о «грязной» еде. Например та же сметана, которой заправляют салаты, может содержать миллион бактерий, в том числе и для брожения самого кисло-молочного продукта.

Тот же стафилококк не опасен для здоровья, если его количество ничтожно мало. В продуктах с маленьким сроком хранения (тех же салатах) нет времени для размножения опасных бактерий в таких количествах, чтобы они начали производить токсины опасные для здоровья.