KNAB попытается стать ближе к людям

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) пытается перейти от политики репрессий и наказаний к консультативной и информирующей политике, заявила заместитель начальника KNAB Илзе Юрча на конференции «На пути к открытости, ответственности и лучшему управлению».

По ее словам, сотрудники KNAB - это люди с особенной мотивацией, осознанием своей миссии, и бюро вложило огромные ресурсы в информирование общества и улучшение методов своей работы. Каждый год KNAB обучает 3000 должностных лиц.

«KNAB вложило также огромные ресурсы в разработку нормативных актов, считая, что так можно добиться наиболее эффективного результата. Мы подготовили много поправок к законам, например, более 10 поправок к закону о финансировании политических партий. За эти годы мы проконтролировали пожертвования партий на 44,5 млн евро, 10 избирательных компаний, наложили штрафы в размере более 200 млн евро», - сообщила Юрча.

В сфере конфликта интересов заведено 2500 дел об административных нарушениях. «Сейчас мы стараемся перейти от учреждения, которое репрессирует и карает, к учреждению, которое больше консультирует и просвещает.

Мы постараемся больше предупреждать и консультировать, чем наказывать»,

- сказала Юрча.

Заместитель начальника KNAB по вопросам борьбы с коррупцией Янис Розе сказал, что в среднем бюро заводит в год от 20 до 30 уголовных дел, и столько же передается для уголовного преследования в прокуратуру. Он напомнил и о самых крупных расследованных KNAB делах.

Начальник KNAB Екаб Страуме заявил, что бюро должно следовать за временем и инновациями, и отметил международное сотрудничество как очень важное для развития KNAB, обратив внимание на то, что сотрудничество в рамках Балтии и с Польшей очень успешное.

По словам Страуме, вступив в должность, он увидел, что бюро, несмотря на свой имидж, находится в очень хорошем состоянии, и сразу начал искать возможности, как использовать свой опыт для улучшения возможностей бюро.