Квартиры обворовывают в три раза чаще, чем частные дома

В этом году до сентября количество выплаченных возмещений за квартирные кражи увеличилось на 27% до 91 тыс. евро.

По данным страхового общества BALTA, квартиры обворовываются в три раза чаще, чем частные дома.

«По опыту мы видим, что активное время для деятельности воров – выходные, суббота и воскресенье. К сожалению, большинство людей все еще уверены, что с ними ничего плохого случиться не может, поэтому вопросам безопасности не уделяется достаточное внимание. Люди публикуют в интернете сведения о своей частной жизни, в том числе о жилище и повседневных привычках. Эти и многие другие необдуманные шаги лишь облегчают злоумышленникам проникновение в жилище, где они могут взять все ценные вещи, которые окажутся в тот момент под рукой», – говорит Ингус Савицкис, руководитель BALTA по возмещениям.

Ошибочным является и представление о том, что чаще грабят дома – статистика свидетельствует о противоположном. По данным Госполиции,

в этом году до октября зарегистрировано 2383 кражи, в том числе 78% из квартир и 22% из частных домов.

В то же время данные BALTA свидетельствуют, что именно владельцы квартир наименее активны в страховании имущества как одном из способов уберечь себя от кражи, хотя в случае страхования квартиры расходы составляют всего лишь от 3 евро в месяц.

Представитель Госполиции Элина Спрудзане указала, что в 25% случаев кражи совершаются в условиях свободного доступа в жилище, то есть квартира не закрыта либо открыто окно. «В основном кражи совершаются в спальных районах Риги, где высока плотность населения и есть множество домов с одинаковыми типовыми квартирами. В основном преступники действуют в дневное время, когда люди находятся на работе или по иным причинам отсутствуют дома. Воры проникают в жилище через окно или балкон, а также взламывая двери или замки», – рассказала Спрудзане, добавив, что чаще всего крадутся ювелирные украшения, деньги и электротехника, в том числе компьютеры, телевизоры и мобильные телефоны.

По данным BALTA, хотя количество выплаченных возмещений по кражам по сравнению с прошлым годом уменьшилось, в этом году на 61% выросла средняя сумма страхового возмещения, достигнув 1156 евро.

«Крадутся все более дорогие и ценные вещи, например, компьютерная техника, за которую в этом году BALTA выплатила возмещений уже на 77% больше, чем в прошлом году

за тот же период», – сказал Савицкис.

BALTA и Госполиция призывают людей больше заботиться о своей безопасности и имуществе, напоминая:

двери жилища всегда должны быть закрытыми, в том числе если вы находитесь дома или ненадолго вышли;

покидая жилище надолго, не оставляйте сумки, кошельки, телефоны, ключи и другие ценное имущество в хорошо просматриваемых и легко доступных местах, в том числе рядом с дверями и окнами;

в темное время суток желательно занавешивать окна, чтобы воры не могли изучить привычки жителей дома и какие в нем имеются ценные вещи;

окна домов и квартир на первом этаже должны быть защищены блокаторами;

двери и замки для дома или квартиры выбирайте с повышенной степенью безопасности. Также полезно было бы установить двойные двери, особенно в квартиру;

никогда не оставляйте ключ в дверном замке;

в случае потери ключей замените замок;

в случае кражи немедленно сообщите полиции по телефону 110!