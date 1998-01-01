На должность ректора Рижского университета Страдиня претендуют Ветра и Петерсонс

На должность ректора Рижского университета им. П. Страдиня (РУС) претендуют два кандидата - председатель Совета по высшему образованию Янис Ветра и декан отделения докторантуры этого вуза Айгар Петерсонс.

58-летний Петерсонс является хабилитированным доктором медицины, профессором, который работает в РУС с 1984 года. Ранее он руководил кафедрой детской хирургии, а в настоящее время занимает должность декана отделения докторантуры.

Петерсонс также является членом правления Детской клинической университетской больницы, в свое время он был депутатом Сейма и Рижской думы.

68-летний Ветра работает в РУС с 1998 года, он является хабилитированным доктором медицины, профессором. Ветра уже занимал должность ректора вуза с 1999 по 2007 год.

Кроме того, Ветра являлся членом Латвийского совета по науке и был депутатом Сейма.

В настоящее время обязанности ректора РУС выполняет Янис Гардовскис, полномочия которого истекают в конце этого года. Выборы нового ректора вуза состоятся 9 ноября. Руководитель вуза избирается сроком на пять лет и утверждается Кабинетом министров.