Клиентов Lattelecom будет обслуживать робот Анете

Стремительное развитие технологий, искусственный интеллект и роботизация - все это стало причиной для замены человеческих рук и мозгов роботами. Lattelecom, следуя этим веяниям, «взял на работу» робота Анете, которая отвечает на вопросы клиентов в режиме on-line (письменно). Пока только на латышском языке.

Новый робот Анете разработан Lattelecom в сотрудничестве с компанией Tilde, и скоро начнет работу в социальной сети Facebook. Анете - это виртуальная девушка, которая готова ответить на вопросы клиентов. Она рассказывает, что начала «изучать» латышский язык с начала лета, и сейчас накопила достаточно знаний, чтобы ответить на основные вопросы. Например, рассказать о продуктах Lattelecom, о ценах на услуги и пр. Но скоро ее знаний хватит и для того, чтобы обсудить с клиентом лучший выбор пакета, принять показания счётчика за электроэнергию и многое другое.

Напомним, оператор мобильной связи Tele2 с сентября предлагает возможность узнавать об актуальных вакансиях и повседневной жизни компании от бота Иевы, которая общается через аккаунт Tele2 в социальной сети Facebook.Во время разговора с ней потенциальный работник может сразу отправить свои контактные данные, если претендует на конкретную вакансию. Как отмечает Tele2, это новая тенденция в работе с персоналом, которую в Латвии ввели лишь некоторые крупные и прогрессивные работодатели.