Опыт читательницы: сколько стоит отдать ребенка на футбол, дзюдо и плавание в Риге

«Я увидела вашу статью на портале TVNET и решила поделиться своим опытом. Мой сын начал усилено заниматься спортом в прошлом году, тогда ему было 5 лет», начала свой рассказ наша читательница Татьяна, отреагировав на статьи о том, чем занять ребенка и сколько сегодня это стоит.

"Мы начали ходить:

на футбол - в клуб «BJFK Pardaugava» 3 раза в неделю,

на дзюдо – начали с 3 раз в неделю, но из-за пересечения дней с другими тренировками, ходим только 2 раза в неделю,

на плаванье – 1 раз в неделю.

Выбрала именно эти виды спорта, поскольку они абсолютно разные и в совокупности развивают самые главные части тела, мышцы и навыки, что нужны растущему ребёнку, в частности мальчику. Очень удачно получилось, что все тренировки проходят в Иманте, недалеко от места, где мы живём. В дальнейшем планирую, что ребёнок будет ходить на тренировки самостоятельно. Возможно к тому времени он выберет только 1 вид спорта как основной.

По порядку про каждый из видов спорта и стоимости:

Футбол – всё именно так, как и написано в статье, единственное я бы добавила про затраты на лагерь, они у каждого клуба свои и всё зависит от места и программы лагеря. Наш стоил 25 евро/сутки. Мы там были неделю. Дети жили в очень хороших условиях (в помещении гостиничного типа) + 3-разовое питание, как полагается. К примеру на той же территории можно жить в кемпингах, цена будет другой, но и условия тоже (сан.узел в 50-100 м от домика).

Дзюдо:

мы платим 40 евро в месяц, занятия 3 раза в неделю (мы ходим 2) по 75 мин,

местные соревнования, также как и с футболом - 10 евро, за Ригу мы еще не выезжали,

кимоно - от 25 евро,

дневной лагерь (во время школьных каникул) - 35 евро за 3 дня, зависит от клуба конечно, не все это делают,

летний лагерь был также около 25-30 евро/сутки, но мы не поехали, т.к. пересекалось с футбольным лагерем.

Плаванье:

Цена абонемента– 36 Евро, 1 раз в неделю 40 мин.

Соревнования у детей начинаются не раньше 10 лет, про лагери и прочее я не слышала. Вы покупаете абонемент к определённому тренеру (на Кипсале), в определённое время, т.к. группы ограничены по количеству человек, если хочешь ходить к одному тренеру в одно и то же время, то нужно покупать всё заранее, поэтому группы практически всегда разные.

Без тренировок у нас 1 день в неделю, наверное, кому-то покажется, что это слишком много для 5-летнего ребёнка, но я скажу за своего, ему это только на пользу. Плюс ему нравится всё и он с удовольствием везде ходит (никогда не заставляла и не буду).

За это время он и его иммунитет значительно окрепли (за год ребёнок болел всего пару раз), у него появилось больше общения, дисциплина стала лучше, а жизненных сил и энергии осталось столько же.

Сейчас у нас год подготовки к школе, добавились другие занятия, поэтому в этом году пожертвовали плаванием. Тем не менее планируем просто ходить самостоятельно, когда будет время.

Из перечисленных видов спорта мой фаворит - футбол, и там бы я хотела видеть своего ребёнка. Потому что это командный вид спорта, где ты отвечаешь не только за себя, но и за свою команду, где нужна быстрая реакция и стратегическое мышление одновременно".

Если ваш ребенок занимается в спортивной или любой другой секции, поделитесь с нашими читателями своим опытом и расскажите, во сколько вам это обходится. Пишите нам на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv!