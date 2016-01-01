Сливочное масло в ЕС за год подорожало на 84%

Цена на сливочное масло в ЕС продолжает расти и в августе 2017 года по сравнению с августом 2016 года повысилась на 84%, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

При этом цены на другие молочные продукты, за исключением сухого обезжиренного молока, тоже повышаются. Эксперты Еврокомиссии считают, что рост цен на масло может вновь вызвать его замещение в потреблении растительными жирами.

В ЕС запасы сухого обезжиренного молока, закупленного, начиная с 2015 года, составляют примерно 360 тыс. тонн. В августе-сентябре 2017 года в ЕС возобновилась его продажа в интервенции, однако с 1 октября механизмы интервенции в ЕС больше недоступны, отмечает Минземледелия.

В экспорте молочных продуктов в мировом масштабе в целом по-прежнему наблюдаются положительные тенденции. Экспорт сухого обезжиренного молока за семь месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года вырос на 39%. В июле на 56% вырос экспорт сливочного масла из ЕС в США.

В потоке импорта молочных продуктов в мире по-прежнему лидирует Китай, увеличивший объемы импорта сливочного масла на 7%, сыра - на 21%, сухого обезжиренного молока - на 25%. Продолжают наращивать объемы и другие главные импортеры - Россия, Япония, Алжир.

В Латвии средняя закупочная цена свежего молока в августе 2017 года составила 30,31 евро за кг, что на 2% больше, чем в июле, и на 63% больше, чем в августе 2016 года. Цена сливочного масла у промышленных переработчиков в августе в Латвии составила 5,498 тыс. евро за тонну, в ЕС - 6,108 евро за тонну.