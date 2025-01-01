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Литва ратифицировала соглашение с Латвией и Эстонией по проекту «Rail Baltica»

LETA
Фото: Edijs Pālens/LETA

Литовский парламент во вторник ратифицировал межправительственное соглашение стран Балтии по проекту европейской железнодорожной колеи «Rail Baltica».

Соглашение о реализации «Rail Baltica» было подписано 31 января в Таллине. Оно предусматривает, что инфраструктура новой магистрали в Литве, Латвии и Эстонии должна быть завершена к 2025 году. Финансироваться проект будет на средства Евросоюза и самих участвующих государств.

В соглашении также предусмотрено постоянное сотрудничество в реализации проекта с Польшей и Финляндией.

Латвийский парламент ратифицировал соглашение о «Rail Baltica» в мае, а Эстония - в конце июня.

Rail Baltica Эстония
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