В среду дожди продолжатся

Ночью в Видземе ожидаются сильные осадки. В среду утром их будет больше на юге Курземе, а позднее эта дождевая зона затронет южную часть Земгале и Латгале, а идущие с моря облака принесут дожди в Видземе.

Во вторник вечером и в ночь на среду на севере Курземе и побережье Видземе ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В среду будет дуть слабый или умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит от +5..+9 градусов ночью до +7..+12 градусов днем.

В Риге в среду возможны небольшие дожди, будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер. Ночью похолодает до +6 градусов, днем же воздух прогреется до +11 градусов.