Бюджет здравоохранения в 2018 году - самый большой со времени восстановления независимости

Финансирование здравоохранения в 2018 году достигнет 1,014 млрд евро, а увеличение бюджета здравоохранения на 194 млн евро станет самым большим со времени восстановления независимости Латвии, сообщила агентству ЛЕТА представитель Минздрава Ундине Шулца.

Дополнительное финансирование будет вложено в улучшение доступности и качества услуг здравоохранения и в повышение конкурентоспособности зарплат медперсонала.

В следующем году дополнительно 13,2 млн евро будет направлено сфере онкологии, что позволит обеспечить консультации врачей, диагностические исследования и лечение более чем 137 тыс. пациентов и компенсируемые медикаменты более чем 29 тыс. пациентов.

На улучшение доступности услуг здравоохранения планируется направить дополнительно 28,6 млн евро, в том числе 12,6 млн евро - на амбулаторное обслуживание. Тем самым объем оплачиваемых государством услуг здравоохранения будет увеличен на 434,8 тыс. евро, а очереди на получение услуг по сравнению с 2017 годом сократятся на 15%.

В 2018 году планируется на 1175 увеличить количество операций эндопротезирования, обеспечив их 25 тыс. пациентов.

Ожидаются улучшения и в сфере лечения от инфекционных заболеваний - планируется примерно на 200 увеличить число пациентов, страдающих гепатитом С, которым обеспечивается медикаментозное лечение, и на 1500 - страдающих ВИЧ/СПИД, которым лечение оплачивает государство.

В сфере первичного здравоохранения сумму капитации семейным врачам планируется увеличить на 28%

- с 1,25 до 1,60 евро за одного зарегистрированного пациента. Дополнительно на реформу системы выплат семейным врачам за качество работы планируется направить 4 млн евро.

Зарплату врачей и функциональных специалистов в 2018 году планируется повысить с 859 до 1125 евро в месяц, ассистентов медперсонала и функциональных специалистов - с 537 до 675 евро, персонала поддержки медперсонала и персонала по уходу за пациентами - с 400 до 450 евро в месяц.