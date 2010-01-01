Впервые самоуправление сносит самовольно построенный дом

Елгавское краевое самоуправление сегодня осуществляет принудительный снос дома, нелегально построенного в Калнциемсе. Это беспрецедентный случай в Латвии. Обычно, если даже принято решение о сносе самовольно построенного объекта, это делает сам хозяин, но в данном случае, с учетом игнорирующего отношения хозяина к выполнению решений думы и суда, с нос организован с привлечением нескольких служб.

По информации краевого самоуправления, жилой дом Luģi 1 в Калнциемской волости самовольно построен на затапливаемой природной территории.

Конфликт назревал уже с 2009 года.

На протяжении ряда лет владельцы протестовали против решения Стройуправы Елгавского края и отклоняли инициативу самоуправления достичь в форме диалога компромисса по бережному перемещению собственности. Признавая самовольное строительство, хозяева Luģi 1 апеллировали в основном к распространенной в Латвии практике, когда документацию нелегального строительства можно привести в порядок и позднее, а также считали, что в индивидуальных случаях в порядке исключения нормы закона вообще можно не применять.

«С завершением процесса судопроизводства в нескольких инстанциях, Верховный суд 18 июля 2014 года утвердил правомерность решения Елгавской краевой думы 2010 года - о сносе самовольно построенного здания и принудительном исполнении.

Решением думы хозяйке Luģi1 Валентине Руденко было предписано в течение 9 месяцев снести самовольно построенный дом и хозяйственное здание.

Но до сих пор хозяйка дома решение думы игнорировала,

или, точнее - с целью помешать выполнению решений Елгавской краевой думы и суда, в Руденко, проживая в доме, организовала прямые или косвенные препятствия для доступа к зданию», - сообщается на домашней интернет-страничке краевого самоуправления.

Нелегальное строительство дома началось еще до 2009 года, когда был образован Елгавский край. Несмотря на то, что Стройуправа Калнциемской городской и сельской территории дала письменный отказ в выдаче планировочного и архитектурного задания для проектирования здания, В.Руденко начала строительство индивидуального жилого дома. Территория находится в защитной зоне Лиелупе и подвергается угрозе наводнений. Спустя год - осенью 2010 года - Строительное управление теперь уже Елгавского края констатировало самовольно построенный фундамент здания и начало строительства первого этажа. Был составлен акт проверки о нелегальном строительстве, и административная комиссия наложила административный штраф.

В.Руденко была приглашена на объединенное заседание комитетов Елгавской краевой думы для пояснения ситуации. Она не скрывала, что несмотря на полученный отказ выдать планировочное и архитектурное задание, все же начала и продолжила строительство. Хотя во время спорной дискуссии хозяйка дома пробовала называть дом малой постройкой и по -другому называть его статус, в данном случае здание разместилось на строительной площадке площадью 180 кв.м.

«Самоуправление неоднократно приглашало В.Руденко на переговоры, чтобы найти компромиссы:

договориться об альтернативном участке для застройки и добровольном, постепенном перемещении новостройки. Но хозяйка игнорировала инициативу самоуправления, продолжала строительные работы и дошла даже до прямых угроз.

В 2010 году Елгавская краевая дума приняла решение об освобождении и сносе новостройки, обязав В.Руденко за свои средства в течение 9 месяцев после вступления решения в силу снести новостройку и вернуть земельную собственность Luģi 1 в первоначальное состояние.

26 мая 2015 года на основании 361-й статьи Закона административного процесса было отправлено предупреждение «О принудительном исполнении решения Елгавской краевой думы от 24 ноября 2010 года». Оно не обжаловано и вступило в силу.

В конце лета 2017 года Елгавское краевое самоуправление отправила хозяйке дома предупреждение о принудительном взыскании денежных средств в связи с невыполнением решения краевой думы. Хозяева Luģi1 обжаловали предупреждение в комиссии самоуправления по спорам, касающимся административных актов, которая, рассмотрев жалобу, отклонила ее как необоснованную. 12 сентября этого года на невыполнение решения думы на хозяйку Luģi1 был наложен денежный штраф в размере 120 евро.

Елгавское краевое самоуправление также отмечает, что после сноса незаконно построенного дома В.Руденко и ее семья без крыши над головой не останутся, так как у хозяйки Luģi - 1 есть и другая собственность.