В Пурвциемсе и Дарзциемсе у более чем 700 зданий изменят адрес

С 10 октября по 8 ноября пройдет общественное обсуждение смены и присвоения адресов зданиям и земельным наделам в окрестностях Пурвциемса и Дарзциемса. На публичное обсуждение переданы в общей сложности 713 строений и 251 единица земли с целью присвоения им адресов, соответствующих требованиям Кабинета министров.

В ходе публичной дискуссии на фасадах зданий, которых затрагивает смена адреса, будет размещена информация о предлагаемом новом адресе, по которому жители смогут выразить свое аргументированное мнение, заполнив опросную анкету.

Более подробная информация о проекте упорядочения адресного хозяйства, в том числе о данном общественном обсуждении и конкретных адресах, размещена на сайте Строительного управления г. Рига в разделе «Проект упорядочения адресного хозяйства» («Adresācijas sakārtošanas projekts»). В этом разделе есть «Поисковик адресов» (Adrešu meklētājs), куда надо ввести интересующий адрес, чтобы проверить, планируется ли его изменить в рамках конкретного публичного обсуждения.

Лицам, которым удобнее ознакомиться с информацией на месте, следует обращаться в Центр обслуживания клиентов Стройуправы

на ул. Амату, 4, или в Центры приема посетителей Рижской думы на ул. Кунгу, 7/9; ул. Бривибас, 49/53; ул. Э. Смильгиса, 46; ул. Рупниецибас, 21; ул. Даугавпилс, 3, где кроме всего прочего можно ознакомиться с решением Стройуправы о списке адресов для публичного обсуждения и опросов общественного мнения, которое опубликовано 10 октября в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Также здесь можно получить бланк опросной анкеты. Анкеты можно заполнить в электронном виде – на портале www.riga.lv в разделе «E-pakalpojumi» в подразделе «Sabiedrības līdzdalība», или в письменной форме выслать по почте на адрес Строительного управления: ул. Амату, 4, Рига, LV-1050.

После консультаций с общественностью будут обощены результаты полученных анкет и будет принято решение Стройуправы относительно изменения адреса, которое официально вступит в силу после публикации в газете Latvijas Vēstnesis.

В настоящее время присвоение адресов на всей территории страны по единому принципу устанавливают правила Кабинета министров «Правила системы адресации» (Adresācijas sistēmas noteikumi). В этом документе изложены основные принципы присвоения адресов: на одной административной территории адреса не могут повторяться; у каждого объекта должен быть свой индивидуальный адрес; зданиям и земельным участкам, предусмотренным под застройку, номер присваивается исходя из ближайшей улицы, с которой возможен подъезд.

После смены адреса информация передается в Государственную земельную службу, являющуюся держателем Государственного регистра адресов. В свою очередь Земельный регистр получает данные о составе имущества и адресах содержащихся в нем объектов без посредничества владельцев, непосредственно из Государственного регистра адресов, в результате чего необходимые изменения выполняются автоматически. Таким образом, если адрес был изменен, запись в Земельной книге меняется автоматически.

Информация Государственного регистра адресов используется всеми оперативными службами и госучреждениями, поэтому владельцам не надо сообщать им о смене адреса. Исключением является Регистр предприятий, которому коммерсант должен сообщить о смене адреса, подав заявление (смена адреса в Регистре предприятий является бесплатной, если решение о смене адреса приняло самоуправление).

В соответствии с «Правилами адресации», если адрес меняется или уточняется, существующие документы, например, акт записи недвижимости в Земельной книге, План границ земельного участка, договоры и другие документы, в которых указан старый адрес, после его смены по-прежнему будут в силе, и менять эти документы надо лишь в том случае, если того желает сам владелец или это предусматрено специальным нормативным актом. Уникальным обозначением недвижимости в Земельной книге является кадастровый номер, который остается неизменным.

Также важно знать, что

адрес задекларированного места жительства в результате смены адреса меняется автоматически без вмешательства владельцев, путем обмена данными между государственными регистрами.

Однако, если у двух или более индивидуальных жилых домов был один адрес, но одному из них присвоен другой адрес, жители сами должны заявить о своем месте жительства. Декларация нового места жительства на портале Latvija.lv является бесплатной. В свою очередь если изменен адрес многоквартирного жилого здания, декларировать место жительства заново не нужно, это произойдет автоматически.

Проверку задекларированного места жительства Стройуправа рекомендует проводить не ранее, чем через 10 дней после публикации решения о смене адреса в Latvijas Vēstnesis, чтобы Управление по делам гражданства и миграции располагало актуальной информацией о правильных адресах мест декларации жителей. Проверку можно провести и электронно, используя э-услугу «Mani dati Iedzīvotāju reģistrā», или обратившись с отдел регистрации места жительства жителей г. Рига.

Более подробная информация размещена на сайте Строительного управления г. Рига в разделе «Проект упорядочения адресного хозяйства» (Adresācijas sakārtošanas projekt)

В случае неясностей приглашаем посетить Строительное управление, где можно встретиться со специалистами индивидуально

и получить ответы на вопросы и выслушать аргументы о необходимости смены адреса. Встреча со специалистами возможна по понедельникам и четвергам с 14:00 до 18:00 на ул. Даугавпилс, 31, по предварительной записи по телефонам 67105800 или 67181431.