Налог на недвижимость с будущего года не вырастет

Кадастровая стоимость недвижимости в будущем году сохранится на нынешнем уровне, что позволяет надеяться, что и налог на недвижимость не увеличится.

Однако, поскольку самоуправления достаточно свободны в применении ставок НН, на часть зданий и построек налог все же вырастет, пишет Neatkarīga.

Кадастровая стоимость не растет уже несколько лет, однако сумма полученного налога на недвижимость с каждым годом увеличивается.

В прошлом году поступления составили 220 млн евро, что на 23 млн евро больше, чем в 2015 году.

В этом году налога планируется собрать на 208 млн евро. Право на сниженный налог имеют лица с тремя или более детьми младше 18 лет.