На велосипедной дорожке велосипедистам не хватает места

Один внимательный рижанин зафиксировал ежедневную рутину городского «велосипедиста». На видео он показывает, насколько водители «уважают» остальных участников дорожного движения, особенно тех, кто передвигается «на двух колесах». Автор также отмечает, что городское самоуправление не позаботилось о том, чтобы у таких автоводителей не было возможности заехать на дорожку, предназначенную для велосипедистов, например, поставив какое-нибудь препятствие на границе с проезжей частью.