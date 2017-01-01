На видео засняли, как стремительно поднимался уровень воды в реке Ирбе

Irbē pie Vičakiem novērots šī gada augstākais ūdens līmenis. Ūdens līmenis kopš 3. oktobra paaugstinājies jau par 244 cm. pic.twitter.com/cGkAQ9gxcv— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) 11 октября 2017 г.

Правда, в последние часы уровень уже немного снизился. Больше всего воды было в западной части Курземе. В реке Барта за неделю уровень поднялся на 2,5 метра, в Ирбе — на 2,1 м, в реках Дурбе, Рива, Ужава и Вента — на неполные два метра.

В реках Лиелупе, Даугава и Гауя уровень воды сейчас ниже, чем был в сентябре. В Большой Югле за сутки вода чуть ушла.

В ближайшие сутки сильные ливни ожидаются в западной и центральной частях Видземе. Общий уровень осадков на этой неделе в Видземе может достичь 35-55 мм.

Таким образом в ближайшие дни на большей части рек Латвии продолжится повышение уровня воды, стремительнее всего это будет происходить в Видземе.

За последние сутки больше всего осадков выпало на западном побережье Курземе, в том числе в Павилосте за прошедшие 60 часов осадков было 67 мм или 90% от месячной нормы. Общая сумма осадков последней недели в Павилосте — 100 мм, в Руцаве — 106 мм.