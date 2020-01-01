Вейонис: перевод на обучение только на латышском языке должен быть постепенным

Перевод на обучение только на латышском языке должен происходить постепенно, указал президент Латвии Раймонд Вейонис после сегодняшней встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Комментируя планы Министерства образования и науки через три года преподавать все общеобразовательные предметы в средней школе только на латышском языке, Вейонис подчеркнул, что для этого необходимо сначала обеспечить все предпосылки - педагоги должны быть готовы преподавать на латышском языке, и первоначально латышский язык следует ввести в детсадах.

Дети дошкольного возраста осваивают языки быстрее, чем дети школьного возраста, отметил президент.

«В Латвии есть только один государственный язык - латышский, и если министерство предлагает постепенно перейти на обучение на латышском языке, то это шаг к тому, чтобы в стране был только один-единственный государственный язык, который использовался бы жителями Латвии в повседневном общении», - сказал он.

Необходимо думать над тем, что и как лучше сделать для решения этого вопроса,

поэтому Министерству образования и науки поручено подготовить информационный доклад с точным описанием, как будет осуществляться переход.

«Когда этот доклад будет готов, можно будет дать оценку, а пока это только идея, которая обсуждается», - подчеркнул президент.

Как сообщалось, Министерство образования и науки планирует, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах будут преподаваться только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.