Афиша на выходные: песочно-инструментальный «Титаник», классика для детей, Стоянов и хоккей

Промозглая погода и обещанные на грядущие выходные холода еще не повод устроить дома медвежью берлогу и залечь туда на весь уикенд. В предпоследние выходные октября предлагаем ряд мероприятий, которые помогут не впасть в осеннюю хандру и отлично провести время! Если вы еще не определились с планами - наша подборка для вас!
Семья
Концерт песочной анимации и классической музыки ТИТАНИК
Премьера шоу состоится 21 октября в Риге и подарит одновременно миллион эмоций, вы полностью погрузитесь в глубокий океан, в эту любовную историю, в которую, вы как в детстве искренне верите.
Татьяна Гавриленко - мастер песочного шоу, уже покорившая более 10 стран Европы. Во время песочно-инструментального шоу «ТИТАНИК» прозвучат композиции Чайковского, Шуберта, Рахманинова, Эрика Сати и других великих композиторов.
Когда: 21 октября
Где: Kino Splendid Palace
Порисуем вместе!
Образовательная программа «Я и искусство» помогает своим участникам развивать и углублять понимание того, что такое искусство. Каждое занятие состоит из двух частей: теоретической и практической.
Музейный педагог, художница Байба Спранце ведёт занятия для детей в возрасте от 10 лет, а также для молодёжи, взрослых и пенсионеров с различным уровнем подготовки: как для тех, у кого уже имеются какие-то начальные навыки в области рисования, так и для тех, кто подобными знаниями не обладает, но хочет научиться чему-то новому.
Мероприятие на латышском языке (при необходимости с переводом на русский). С собой следует взять масляные пастельные мелки.
Когда: по субботам с 12:00 до 15:00
Где: главное здание Латвийского Национального художественного музея
Цена: 1,50 EUR с персоны
Классика вместе с детьми в Кукольном театре
Отлично провести время можно в Кукольном театре, тем более на этих выходных – нестареющая классика!
«Малыш и Карлсон, который живет на крыше»: суббота, 11:00 в Большом зале.
«Три поросенка и волк»: суббота, Малый зал в 14:00.
«Удивительное путешествие кролика Эдварда»: воскресенье, Большой зал, 11:00
«Гадкий утенок«: воскресенье, Малый зал, 14:00.
Цены на билеты от 6 евро.
Спорт
Мотокросс в «Арена Рига»
21 октября на «Arēnā Rīga» состоится самое грандиозное в Балтии шоу моторов и адреналина - кроссовые мотогонки «Optibet Champions Race». 60 спортсменов из Балтии, России и других стран Европы выявят победителей в трех мотоциклетных классах. Зрителей ждут захватывающие заезды и развлекательная программа длиной 4 часа, а также автографы, фотосессии и различные конкурсы.
Когда: 21 октября в 18:00
Где: «Арена Рига»
Цена: 12,70 - 61,10 евро
Молодежная хоккейная лига
ХК «Рига» - СКА-Серебряные львы
Когда: 22 октября в 13:00
Где: Ледовый холл «Inbox.lv»
Цена: 2 - 4 евро
Футбол. Высшая лига SynotTip
RIGA FC - RFS
Когда: 22 октября в 16:00
Где: Стадион «Сконто»
Цена: 1,5 - 25 евро
FK Liepāja/Mogo - FK Ventspils
Когда: 22 октября в 18:00
Где: Лиепайский стадион «Даугава»
Цена: 1,5 - 3 евро
FK Jelgava - FK Metta/Latvijas Universitāte
Когда: 22 октября в 14:00
Где: Земгальский олимпийский центр
Гандбол. Высшая лига SynotTip
Dobeles Tenax - ASK/LSPA
Когда: 21 октября в 14:00
Где: Добеле
SK Latgols - HK Ogre/Miandum
Когда: 21 октября в 15:00
Где: Лудза
HK Vaiņode - Dobeles Tenax
Когда: 21 октября в 12:00
Где: Вайнёде
Гандбол. Женская высшая лига
Jēkabpils SS - Stopiņu NHK
Когда: 21 октября в 18:00
Где: Екабпилс
Хоккей. Хоккейная лига Optibet
HK ZEMGALE LLU - HK LIEPĀJA/OPTIBET
Когда: 21 октября в 13:30
Где: Лиепая
Концерты
Big Russian Boss
Народный артист Солнечной Cистемы, император всех МС Руси и хозяин шоу имени себя - Величайший Big Russian Boss при поддержке своего братишки Young P&H - презентует в Риге свое музыкальное шоу!
Когда: 20 октября
Где: клуб One One
Цена: от 17 евро
Юрий Стоянов. Юбилейный тур
В наполненном эмоциями и уникальным «стояновским» юмором моноспектакле «Для своих», артист приглашает зрителей совершить воображаемое путешествие «за кулисы» своей личной и артистической жизни и, находясь «один на один» с залом, делится самыми любопытными историями, фактами, воспоминаниями и наблюдениями из своей биографии.
Юрий Стоянов увлекательно рассказывает о своих встречах с другими известными личностями, рассуждает о кино, театре, телевидении, о программе «Городок» и, к восторгу зрителей, напоминает им о своем таланте пародиста, создавшего сотни незабываемых образов.
В своеобразном бенефисе артиста зрители услышат его любимые песни и исполнение композиций на лучших акустических гитарах из его личной коллекции, увидят эксклюзивные видеоматериалы, и, конечно же, сами смогут принять участие в концерте и задать артисту свои вопросы.
Когда: 21 октября
Где: Дом Конгрессов
Цена: от 12 евро
Вечеринки
«Гангста-рэп» от группы Каспийский Груз
«Каспийский груз» - это дуэт двух исполнителей, скрывающихся под псевдонимами Брутто Каспийский и ВесЪ Каспийский. Они пишут музыку в стиле «блатной романтики», «шансона» и «гангста-рэпа». Название группы и творческие псевдонимы музыкантов обусловлены тем, что исполнители родились и проживают в настоящее время в Баку, столице Азербайджана, большом портовом городе.
Когда: 20 октября
Где: Studio 69
Цена: 25 €
Провокационная группа «Хлеб» на сцене First
Прославившись несколько лет назад в качестве видеоблоггеров, участники трио «Хлеб» освоили с тех пор еще несколько амплуа: они и авторы успешного YouTube канала, и сценаристы популярных телесериалов, и актеры, и, чтобы мало не показалось, рэперы. Природное остроумие помогает артистам делать это действительно смешно и оригинально, за что их и любят фанаты.
Когда: 21 октября
Где: клуб First
Цена: 15 €-20 €