Афиша на выходные: песочно-инструментальный «Титаник», мотокросс и Стоянов

Промозглая погода и обещанные на грядущие выходные холода еще не повод устроить дома медвежью берлогу и залечь туда на весь уикенд. В предпоследние выходные октября предлагаем ряд мероприятий, которые помогут не впасть в осеннюю хандру и отлично провести время! Если вы еще не определились с планами - наша подборка для вас!

Семья

FOTO: depositphotos.com

Концерт песочной анимации и классической музыки ТИТАНИК

Премьера шоу состоится 21 октября в Риге и подарит одновременно миллион эмоций, вы полностью погрузитесь в глубокий океан, в эту любовную историю, в которую, вы как в детстве искренне верите.

Татьяна Гавриленко - мастер песочного шоу, уже покорившая более 10 стран Европы. Во время песочно-инструментального шоу «ТИТАНИК» прозвучат композиции Чайковского, Шуберта, Рахманинова, Эрика Сати и других великих композиторов.

Когда: 21 октября

Где: Kino Splendid Palace

Порисуем вместе!

Образовательная программа «Я и искусство» помогает своим участникам развивать и углублять понимание того, что такое искусство. Каждое занятие состоит из двух частей: теоретической и практической.

Музейный педагог, художница Байба Спранце ведёт занятия для детей в возрасте от 10 лет, а также для молодёжи, взрослых и пенсионеров с различным уровнем подготовки: как для тех, у кого уже имеются какие-то начальные навыки в области рисования, так и для тех, кто подобными знаниями не обладает, но хочет научиться чему-то новому.

Мероприятие на латышском языке (при необходимости с переводом на русский). С собой следует взять масляные пастельные мелки.

Когда: по субботам с 12:00 до 15:00

Где: главное здание Латвийского Национального художественного музея

Цена: 1,50 EUR с персоны

Классика вместе с детьми в Кукольном театре

Отлично провести время можно в Кукольном театре, тем более на этих выходных – нестареющая классика!

«Малыш и Карлсон, который живет на крыше»: суббота, 11:00 в Большом зале.

«Три поросенка и волк»: суббота, Малый зал в 14:00.

«Удивительное путешествие кролика Эдварда»: воскресенье, Большой зал, 11:00

«Гадкий утенок«: воскресенье, Малый зал, 14:00.

Цены на билеты от 6 евро.

Спорт

FOTO: Ria Novosti/Scanpix

Мотокросс в «Арена Рига»

21 октября на «Arēnā Rīga» состоится самое грандиозное в Балтии шоу моторов и адреналина - кроссовые мотогонки «Optibet Champions Race». 60 спортсменов из Балтии, России и других стран Европы выявят победителей в трех мотоциклетных классах. Зрителей ждут захватывающие заезды и развлекательная программа длиной 4 часа, а также автографы, фотосессии и различные конкурсы.

Когда: 21 октября в 18:00

Где: «Арена Рига»

Цена: 12,70 - 61,10 евро

Молодежная хоккейная лига

ХК «Рига» - СКА-Серебряные львы

Когда: 22 октября в 13:00

Где: Ледовый холл «Inbox.lv»

Цена: 2 - 4 евро

Футбол. Высшая лига SynotTip

RIGA FC - RFS

Когда: 22 октября в 16:00

Где: Стадион «Сконто»

Цена: 1,5 - 25 евро

FK Liepāja/Mogo - FK Ventspils

Когда: 22 октября в 18:00

Где: Лиепайский стадион «Даугава»

Цена: 1,5 - 3 евро

FK Jelgava - FK Metta/Latvijas Universitāte

Когда: 22 октября в 14:00

Где: Земгальский олимпийский центр

Гандбол. Высшая лига SynotTip

Dobeles Tenax - ASK/LSPA

Когда: 21 октября в 14:00

Где: Добеле

SK Latgols - HK Ogre/Miandum

Когда: 21 октября в 15:00

Где: Лудза

HK Vaiņode - Dobeles Tenax

Когда: 21 октября в 12:00

Где: Вайнёде

Гандбол. Женская высшая лига

Jēkabpils SS - Stopiņu NHK

Когда: 21 октября в 18:00

Где: Екабпилс

Хоккей. Хоккейная лига Optibet

HK ZEMGALE LLU - HK LIEPĀJA/OPTIBET

Когда: 21 октября в 13:30

Где: Лиепая

FOTO: ITAR-TASS/Scanpix

Концерты

Big Russian Boss

Народный артист Солнечной Cистемы, император всех МС Руси и хозяин шоу имени себя - Величайший Big Russian Boss при поддержке своего братишки Young P&H - презентует в Риге свое музыкальное шоу!

Когда: 20 октября

Где: клуб One One

Цена: от 17 евро

Юрий Стоянов. Юбилейный тур

В наполненном эмоциями и уникальным «стояновским» юмором моноспектакле «Для своих», артист приглашает зрителей совершить воображаемое путешествие «за кулисы» своей личной и артистической жизни и, находясь «один на один» с залом, делится самыми любопытными историями, фактами, воспоминаниями и наблюдениями из своей биографии.

Юрий Стоянов увлекательно рассказывает о своих встречах с другими известными личностями, рассуждает о кино, театре, телевидении, о программе «Городок» и, к восторгу зрителей, напоминает им о своем таланте пародиста, создавшего сотни незабываемых образов.

В своеобразном бенефисе артиста зрители услышат его любимые песни и исполнение композиций на лучших акустических гитарах из его личной коллекции, увидят эксклюзивные видеоматериалы, и, конечно же, сами смогут принять участие в концерте и задать артисту свои вопросы.

Когда: 21 октября

Где: Дом Конгрессов

Цена: от 12 евро

FOTO: flickr/Tom Mrazek

Вечеринки

«Гангста-рэп» от группы Каспийский Груз

«Каспийский груз» - это дуэт двух исполнителей, скрывающихся под псевдонимами Брутто Каспийский и ВесЪ Каспийский. Они пишут музыку в стиле «блатной романтики», «шансона» и «гангста-рэпа». Название группы и творческие псевдонимы музыкантов обусловлены тем, что исполнители родились и проживают в настоящее время в Баку, столице Азербайджана, большом портовом городе.

Когда: 20 октября

Где: Studio 69

Цена: 25 €

Провокационная группа «Хлеб» на сцене First

Прославившись несколько лет назад в качестве видеоблоггеров, участники трио «Хлеб» освоили с тех пор еще несколько амплуа: они и авторы успешного YouTube канала, и сценаристы популярных телесериалов, и актеры, и, чтобы мало не показалось, рэперы. Природное остроумие помогает артистам делать это действительно смешно и оригинально, за что их и любят фанаты.

Когда: 21 октября

Где: клуб First

Цена: 15 €-20 €