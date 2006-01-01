В Латвию привезут святые мощи 54 святых

С 20 по 29 октября на территории Латвийской Республики будет находиться ковчег со святыми мощами новомучеников и исповедников, пострадавших и проливших свою кровь за веру Христову и Святую Церковь в годы гонений XX века, сообщает Латвийская Православная Церковь.

В частности в Латвию будет доставлена частица мощей священномученика Владимира, Митрополита Киевского. Будут и мощи двух Рижских Архипастырей – священномученика Иоанна (Поммера) и священноисповедника Агафангела (Преображенского).

В ковчеге также находятся мощи выдающегося богослова и духовного писателя, сподвижника Патриарха Тихона Архиепископа Верейского Илариона (Троицкого). Его книга «Без Церкви нет спасения» переведена на латышский язык. А также священномученика Луки (Войно-Ясенецкого), Архиепископа Крымского. Будучи по профессии врачом, святитель Лука написал фундаментальный труд «Очерки гнойной хирургии» в то время, когда в арсенале медиков ещё отсутствовали эффективные антибактериальные и противовоспалительные препараты. Работа, впервые вышедшая в 1934 году, была переиздана 4 раза (последний – в 2006 году).

В Латвию также доставят частицы мощей 17 мучеников и исповедников. Среди них церковь отмечает преподобномучениц великую княгиню Елизавету Фёдоровну и её верную келейницу инокиню Варвару (Яковлеву). Святые мощи княгини Елизаветы и инокини Варвары уже привозились в Ригу для поклонения.

Всего в ковчеге будут частицы святых мощей 54 святых.

20 октября в 09:45 возле Рижского Кафедрального собора Рождества Христова состоится торжественная встреча ковчега. Позже святые мощи будут пребывать в следующих городах и храмах Латвии:

1. Рига, Кафедральный собор Рождества Христова: 20 октября, 10:00 – 23 октября, 11:00

2. Вентспилс, Свято-Никольская церковь: 23 октября, 15:00 – 24 октября, 11:00

3. Лиепая, Никольский морской собор: 24 октября, 13:00 – 26 октября, 10:00

4. Даугавпилс, Кафедральный собор святых Бориса и Глеба: 26 октября, 16:00 – 28 октября, 11:00

5. Резекне, собор Рождества Пресвятой Богородицы: 28 октября, 13:00 – 29 октября, 19:00