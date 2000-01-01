Рига попала в международную базу террористических атак

Латвия попала в базу данных террористических атак Global Terrorism Database. Согласно данным базы, в нашей стране с 1992 года произошло 16 инцидентов. Впрочем, под терроризмом понимают «совершенное из политических побуждений насилие против гражданских лиц», поэтому в базе отмечены не только теракты, но и покушения на гражданских лиц и другие подобные случаи.

Самым последним зарегистрированным случаем стал инцидент 21 мая 2007 года, когда было совершено покушение на тогдашнего начальника Криминального управления таможни Службы госдоходов Владимира Вашкевича. Напомним, бомба сработала, когда он спустился к своему автомобилю из здания управления. В результате взрыва Вашкевич был ранен, больше никто не пострадал.

Также в базе зафиксирован эпизод, произошедший 15 ноября 2000 года - три члена прокоммунистической национал-большевистской партии (Партия национального фронта большевиков - ПНБ) были переданы в полицию после захвата пустой церкви Святого Петра в Старой Риге и угрожали взорвать ее гранатами.

Отмечен и теракт в универмаге Centrs в Риге, произошедший 17 августа 2000 года. Примерно в 17:30 в камере хранения возле супермаркета Rimi сработало взрывное устройство мощностью примерно 400 г в тротиловом эквиваленте. Взрывом было ранено несколько десятков человек. Началась паника. В торговом центре объявили эвакуацию. Кто-то, воспользовавшись ситуацией, начал мародерствовать. На место быстро прибыли руководители и оперативники столичной полиции. Примерно в 17:40 взорвалась еще одна бомба, возле сигаретного киоска неподалеку от выхода из магазина. Этот взрыв был меньшей мощности — примерно 100 г тротила. Им ранило еще несколько человек, в том числе и тогдашних гендиректора Rimi Кнута Квисвика и руководителя Криминальной полиции Риги Валдиса Пумпурса. Примерно через сутки скончалась работница камеры хранения Майя Пушмуцане. Больше жертв не было.

Кроме того, 10 июня 2000 года члены «Борцов за демократическую Латвию» взяли на себя ответственность за подрыв рельсов железной дороги между станциями «Земитани» и «Брасла» в Риге. Группа требовала легализации Коммунистической партии, уважения к русскому языку, равного отношения к русскому языку и освобождения трех человек, обвиненных в военных преступлениях. Они угрожали дальнейшими взрывами или «войной рельсов», если их требования не были выполнены.

Также зафиксированы сообщения о заложенных бомбах в рижских синагогах, у посольств РФ и Израиля в Риге, взрыв автомобиля в Старой Риге 1 октября 1998 года и другие случаи.

Всего за период с 1992 года в Латвии было зарегистрировано 16 инцидентов, 14 из которых произошли в Риге и по одному в Гаркалне и Лиелупе.

Отметим, что учет базы Global Terrorism Database ведется с 1970 года.

Для сравнения, в Эстонии с 1991 года произошло 18 инцидентов. Одним из последних в базе данных значится взрыв автомобиля на парковке в центре Таллина в декабре 2015 года.

Помимо взрыва автомобиля в центре Таллина, в базе зафиксирован поджог центра для беженцев в Вао в сентябре 2015 года, взрыв самодельного устройства в феврале 2012 года в Афганистане, в результате которого пострадал эстонский солдат. Есть в списке и нападение в ноябре 2011 года Карена Драмбяна на Министерство обороны, в результате которого нападавшего застрелили, а также убийство в марте 2001 года издателя газеты «Эстония» Виталия Хаитова.