Отряд Omega обезвредил «террористов» на ж/д станции

На прошлой неделе, ночью 5 октября, на Рижской Центральной железнодорожной станции, Госполиция совместно с антитеррористическим подразделением OMEGA провели учения. Был разыгран сценарий, когда в здание вокзала проникают вооруженные люди и берут в плен заложников.