Отряд Omega обезвредил «террористов» на ж/д станции

На прошлой неделе, ночью 5 октября, на Рижской Центральной железнодорожной станции, Госполиция совместно с антитеррористическим подразделением OMEGA провели учения. Был разыгран сценарий, когда в здание вокзала проникают вооруженные люди и берут в плен заложников.
В учениях приняли участие и венгерское контртеррористическое объединение TEK, которые поделились опытом с коллегами.
Сотрудники OMEGA должны были проанализировать полученные данные, для планирования операции и решения проблемы захвата заложников.