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Отряд Omega обезвредил «террористов» на ж/д станции

Русский TVNET
Фото: Valsts polcija

На прошлой неделе, ночью 5 октября, на Рижской Центральной железнодорожной станции, Госполиция совместно с антитеррористическим подразделением OMEGA провели учения. Был разыгран сценарий, когда в здание вокзала проникают вооруженные люди и берут в плен заложников.

В учениях приняли участие и венгерское контртеррористическое объединение TEK, которые поделились опытом с коллегами.

Сотрудники OMEGA должны были проанализировать полученные данные, для планирования операции и решения проблемы захвата заложников.

FOTO: Valsts polcija
FOTO: Valsts polcija
Терроризм
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