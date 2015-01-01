Опрос: принадлежность к Латвии чувствуют 83% представителей нацменьшинств

83% представителей нацменьшинств чувствуют очень тесную или тесную принадлежность к Латвии, и это на 4% больше, чем в 2015 году, свидетельствует заказанный Министерством культуры опрос «Участие нацменьшинств в демократических процессах в Латвии».

По данным опроса, у русских выросло чувство принадлежности к Латвии - если в 2015 году ее чувствовали 44% русских жителей, то в этом году 59%.

Больше людей стали отрицательно оценивать высылки латышей из Латвии в 1940-е годы. В 2015 году их оценили как не имеющие оправдания 42%, в 2017 году - 58% опрошенных.

Уменьшилась также актуальность празднования Дня Победы - в 2015 году 22% заявили, что не отмечают этот день, а в 2017 году - уже 43%.

Свое отношение к НАТО положительным назвали 23% респондентов, отношение к ЕС - 53%. Хорошее мнение о России выразили 62% представителей меньшинств.

Заместитель госсекретаря Министерства культуры Инита Пауловича сообщила, что,

хотя представители нацменьшинств часто критически относятся к происходящему в Латвии, опрос свидетельствует, что половина считают себя патриотами страны.

С утверждением, что государство способствует согласию между разными этническими группами, согласились 33% опрошенных, 47% не согласились, а 21% не дали ясного ответа.

С утверждением, что государство поддерживает существование языков и культур меньшинств в Латвии, согласились 29% опрошенных, не согласились - 30%, а 40% не дали ясного ответа.

Пауловича отметила также, что активность на выборах представителей нацменьшинств такая же, как и латышей - в последних выборах в Европарламент приняли участие 66% опрошенных, в последних выборах в Сейм - 73%, в последних выборах самоуправлений - 76%.

В опросе приняли участие 992 человека, проводил его Институт философии и социологии ЛУ.