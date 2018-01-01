Депутат: перевод школ на госязык — попытка «разбудить» русских радикалов

Правящая коалиция преследует цель уменьшить влияние оппозиционной партии «Согласие» на избирателей и ослабить ее политические позиции. Именно поэтому и именно сейчас правительство одобрило инициативу о переводе всех школ Латвии на латышский язык обучения, заявил в программе Латвийского радио 4 «Открытый вопрос» депутат Сейма от партии «Согласие», председатель правления Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР) Игорь Пименов.

По его мнению, время для вынесения инициативы на правительственное обсуждение было выбрано не случайно: именно сейчас идея о переводе школ на госязык могла встретить наименьшее сопротивление.

«Главная задача Мариса Кучинскиса — обеспечить стабильность правительства. Тем более, накануне [принятия] бюджета следующего года; тем более, накануне выборов. Начата налоговая реформа, и многое сделано, действительно, в правильном направлении. [...] В этих условиях расшатывать правительственную лодку — чрезвычайно опасно», — указал Пименов.

Депутат добавил, что считает происходящее полтитическим соревнованием между «Единством» и Национальным объединением в борьбе за избирателей.

«Я обращу внимание, что идея перевода всех школ на латышский язык была высказана не «Единством», а Национальным объединением, и давно. Еще до языкового референдума. [...] Речь идет в значительной степени и за борьбу среди людей, которые стремятся сохранять инициативу в определении повестки дня в правительстве. Именно поэтому инициатива Шадурскиса появилась в пятницу на прошлой неделе, а уже на этой неделе на коалиционном совете с такой же идеей в полной рост выступило Национальное объединение. Кто кого? Они соревнуются в том, что кого перещеголяет в этом направлении», — сказал политик.

Однако главным мотивом актуализации идеи о переводе школ на латышский язык обучения Пименов склонен считать желание правящих партий убрать с политического поля «Согласие».

«Фактор выборов 2018 года во всей этой истории чрезвычайно существенен.

Национальное объединение является главным топором во всей работе. Их намерение — сделать так, чтобы подняли голову радикально настроенные русские политики, которые на некоторое количество лет были отодвинуты в сторону. Таким образом, удар бы пришелся как раз по политическому центру.

Безусловно, Национальное объединение хочет разогнать кровь в жилах своих избирателей. И если подымутся правые националистически настроенные политики и избиратели в нашей стране, то, безсуловно, удар будет нанесен по политическому центру. Ведуущим крылом этого политического центра выступает наша партия.

Совершенно понятно, [что] в интересах правящей коалиции (не только Национального объединения) — вывести из под нашего влияния тех наших избирателей, которые до сих пор за нас голосовали, в надежде, что они будут голосовать за кого-то другого, за какие-то радикальные русские националистические силы и в то же время вывести часть латышей из под нашего влияния;

ослабить наше представительство в Сейме, потому что им надоело слышать уже семь лет подряд, что «Согласие» — самая большая фракция в Сейме, что у нас самое большое оппозиционное представительство в Сейме. Я полагаю, что вся эта инициатива затеяна для того, чтобы ослабить наше политическое присутствие в следующем парламенте. [...] Внутренняя логика именно такова», — заключил Пименов.

Участие в дискуссии об инициативе перевода школ Латвии на латышский язык обучения также принял председатель комисии по образованию, науке и культуре, депутат «Единства» Алдис Адамович. Более подробную беседу с участием гостей слушайте в подкасте выпуске программы.