Впервые за последние годы квоты на медуслуги еще не закончились

Благодаря финансированию в размере 22 млн евро на уменьшение очередей к врачам впервые за последние годы квоты на оплачиваемые государством медицинские услуги еще не закончились, заявила министр здравоохранения Анда Чакша.

Благодаря финансированию в размере 22 млн евро на уменьшение очередей к врачам впервые за последние годы квоты на оплачиваемые государством медицинские услуги еще не закончились, заявила министр здравоохранения Анда Чакша.

Этот пример доказывает, насколько важно увеличивать финансирование медицины, подчеркнула глава Минздрава.

По словам Чакши, ей совершенно ясно, почему медицине остро необходимо дополнительное финансирование. Примерно 30% людей в Латвии умирают в трудоспособном возрасте. Причины смертности - болезни и внешние обстоятельства. Если уменьшить влияние опасных факторов, можно увеличить продолжительность здоровой жизни населения и качество жизни, что будет способствовать и улучшению демографической ситуации.

Без активных действий по улучшению ситуации в Латвии может понизиться уровень благосостояния населения и вырасти расходы на медицину. Следовательно, плохое здравоохранение и высокая смертность представляют собой риски для народного хозяйства страны.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пришла к выводу, что, несмотря на небольшие ресурсы, латвийская система здравоохранения эффективна, но важны вопросы доступности медицины для населения - следует уменьшить частные расходы на медицину, добиться более эффективной профилактики, продолжать реформы в секторе стационаров.