ЕСПЧ рассмотрит жалобу на то, что в Латвии самоуправлениям разрешено издавать свои газеты

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) возбудил дело «ООО «Баускас Дзиве» против Латвии» по жалобе издателя региональной газеты на то, что самоуправлениям в Латвии позволено издавать свои газеты, которые имитируют независимую прессу. Об этом агентству ЛЕТА сообщили в юридической фирме «Sorainen», которая оказывает издателю газеты бесплатную помощь.

Жалоба подана по ст. 10 Европейской конвенции по правам человека, которая обязывает государства не вмешиваться в реализацию права на свободу слова. Податели жалобы заявляют, что государство должно воздерживаться от любых действий, которые нивелируют роль средств массовой информации в демократическом обществе или уменьшают плюрализм.

«Баускас Дзиве» ранее подала в административный суд иск против Иецавской краевой думы, требуя запретить издание финансируемой самоуправлением газеты «Иецавас зиняс», публикацию рекламы и возместить убытки, однако суд отказался возбудить дело.

«Баускас Дзиве» обжаловала это решение в Верховном суде, который постановил, что региональная газета имеет право требовать в судебном порядке запрета на публикацию рекламы и возмещение убытков, но в части о запрете издавать муниципальную газету иск отклонил.