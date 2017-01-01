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В Риге пропала пенсионерка без телефона и документов

Русский TVNET
Фото: bezvests.lv

79-летняя пенсионерка Валентина Папичева пропала 10 октября 2017 года в Риге, вероятнее всего в районе следования 7 трамвая.

Как сообщает организация bezvests.lv, она ушла из дома в Кенгарагсе и до сих пор не вернулась. Известно, что пропавшая села в трамвай 7-го маршрута около часу дня и поехала в сторону центра с остановки «массив улицы Краста». Женщина была без телефона и документов. По словам близких, она периодически страдает от нарушений памяти. Раньше семья жила на Югле.

ПРИМЕТЫ: Рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные.

Была одета в серую стеганую куртку длиной до бедер, красный берет, черные брюки. На ногах были черные туфли. При себе была хозяйственная сумка в клетку - темно-зеленая с синим.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь в поисках пропавшей пенсионерки, просим звонить по телефону - 110 в полицию или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.

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